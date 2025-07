Inundações no Texas deixam mais de 100 mortos; buscas por desaparecidos continuam

Nos Estados Unidos, passa de 100 o número de mortos nas inundações no Texas. Dezenas de pessoas estão desaparecidas na região, e as buscas por sobreviventes continuam. Depois de chover em um dia, um terço do esperado para todo o ano, o nível dos rios segue alto. A expectativa é de mais chuva nos próximos dias, o que pode levar a novas inundações.



