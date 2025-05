Investigada por participar do assassinato de professora em SP se entrega à polícia

A Polícia de São Paulo ainda procura por um homem suspeito de participar do assassinato de uma professora em São Paulo. Nesta segunda-feira (12), uma mulher que está sendo investigada se entregou no departamento de homicídios. Jane Maria da Silva é, de acordo com as investigações, a mulher que ajudou a abandonar o carro da vítima. O homem que aparece ao lado dela na gravação é João Paulo Bourquin, preso na semana passada. No domingo (11), policiais militares capturaram Rosemberg Joaquim de Santana. O suspeito estava escondido em um galpão na Zona Sul de São Paulo. A polícia chegou ao local graças a uma denúncia anônima.



