Israel afirma que membros do Hamas se escondem em prédios públicos de Gaza para usar civis de escudo

As forças de defesa de Israel afirmaram nesta quarta-feira (14) que os terroristas do Hamas se escondem em prédios públicos da Faixa de Gaza para usar civis como escudo. Ontem (13), o exército israelense destruiu uma célula de comando do grupo que funcionava em um hospital. Hoje foi divulgada uma carta assinada por mais de 65 ex-reféns do grupo terrorista Hamas. Eles pedem ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que retome as negociações para um acordo que liberte os sequestrados que ainda são mantidos em Gaza. O premiê israelense também respondeu hoje a uma declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, que criticou a ação de Israel em Gaza. Netanyahu acusou o francês de "ficar ao lado de uma organização terrorista e propagar propaganda falsa".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!