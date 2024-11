Israel anuncia eliminação de cinco terroristas do Hamas na Faixa de Gaza

As forças de defesa de Israel informaram que um comandante da Jihad Islâmica da Palestina foi morto num bombardeio na Faixa de Gaza. O grupo é aliado dos terroristas do Hamas. Em outro ataque, cinco extremistas morreram. Dois deles teriam participado dos atentados de 7 de outubro do ano passado. Em outra ofensiva, foguetes do Hezbollah foram lançados do Líbano contra o norte de Israel.