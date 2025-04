Israel entrega para o Egito nova proposta de cessar-fogo temporário na Faixa de Gaza

Israel entregou para o Egito uma nova proposta de cessar-fogo de 45 dias na Faixa de Gaza em troca da libertação de dez reféns. As forças armadas do país realizam operações de busca por reféns mantidos no território palestino. O acordo ainda inclui a abertura de passagens humanitárias para a entrada de comida e de remédios no território palestino, além do reposicionamento militar em Gaza. O período serviria para negociar uma possível segunda fase da trégua.



