Israel retoma vacinação contra a poliomielite na Faixa de Gaza neste sábado (2)

Israel retomou neste sábado (2) a vacinação contra a poliomielite na Faixa de Gaza. A campanha começou em setembro, depois que o primeiro caso da doença em 25 anos foi confirmado pela Organização Mundial da Saúde. A ação foi interrompida no final de outubro por questões de segurança. No campo de batalha, novos ataques foram registrados. O lançamento de um foguete do Hezbollah a partir do Líbano deixou 11 feridos no norte de Israel.