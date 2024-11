Israel revida lançamento de foguetes e realiza ataques aéreos contra o Hezbollah no Líbano

Nesta quarta (23), foguetes foram lançados contra Israel no último dia de visita do secretário de Estado americano Antony Blinken. O Exército israelense respondeu com ataques aéreos contra o Hezbollah na cidade histórica de Tiro, no Líbano. Foi a primeira ofensiva em grande escala na cidade listada como patrimônio mundial da Unesco, órgão das Nações Unidas. Israel planeja um ataque contra o Irã como resposta ao lançamento de drones no começo do mês.