Itamaraty se diz surpreso com tom ofensivo adotado pelas autoridades da Venezuela

Nesta sexta (1º), o Itamaraty declarou em nota que "constatou com surpresa o tom ofensivo" adotado pelas autoridades da Venezuela. Na quinta (31), a Polícia Nacional bolivariana publicou em redes sociais a silhueta do presidente Lula com a bandeira do Brasil e a mensagem: "Quem mexe com a Venezuela se dá mal". O Itamaraty diz ainda que os ataques pessoais não correspondem à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela.