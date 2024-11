Jihad Islâmica divulga vídeo com refém israelense que pede para voltar para casa

Terroristas da Jihad Islâmica divulgaram hoje (13) um vídeo de um dos reféns israelenses na Faixa de Gaza. Na gravação, o jovem pede ajuda para voltar para casa. Alexander Troufanov, mais conhecido como Sasha, tem 28 anos. Ele é um dos 251 reféns sequestrados pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado. Nos Estados Unidos, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse que a administração de Joe Biden está preparada para trabalhar com a equipe de Donald Trump e fazer de tudo para garantir a libertação dos sequestrados.