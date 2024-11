Jogadora do Corinthians causa acidente de trânsito em São Paulo, tenta fugir e é contida

Uma jogadora do Corinthians tentou fugir depois de causar um acidente de trânsito, na zona leste de São Paulo. Jaqueline Ribeiro dos Santos Almeida, de 24 anos, bateu em um outro carro e, em seguida, atropelou uma enfermeira de 40 anos. A vítima sofreu ferimentos no ombro e no pé, e foi levada para o hospital onde trabalha. O estado de saúde não foi divulgado. Após o acidente, Jaqueline tentou fugir, e só parou por conta de um pneu furado. Com a chegada da polícia, a atleta foi levada ao IML, onde exames comprovaram que ela não havia bebido. Em nota, o Corinthians disse que acompanha o caso e desejou boa recuperação à vítima.