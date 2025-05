Jornal da Record acompanha a entrega de ajuda humanitária à população da Faixa de Gaza

A equipe do Jornal da Record acompanhou a entrega de ajuda humanitária à população da Faixa de Gaza. É o quarto dia consecutivo que Israel autoriza a entrada de comida e remédios no território palestino. A entrega dos suprimentos é feita pela passagem de Kerem Shalom na fronteira entre Israel, Egito e a Faixa de Gaza. Por segurança, as carretas são abertas e seguem viagem com parte da carga à mostra. Confira os detalhes.



