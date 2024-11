Jornalismo da RECORD vence prêmio por documentário sobre efeito das mudanças climáticas na Amazônia

O documentário 'Exilados Pelo Clima na Amazônia', do Repórter Record Investigação, foi o vencedor na categoria Sustentabilidade do prestigiado prêmio AIBs, organizado pela Associação Internacional de Radiodifusão. O anúncio da vitória foi feito em Londres, no Reino Unido. Para produzir o documentário, a equipe do programa viajou por 20 dias pela Amazônia para contar as histórias de quem sofre os efeitos devastadores das mudanças climáticas.