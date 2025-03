Jornalista Celso Freitas se despede da RECORD após parceria de mais de duas décadas

A RECORD encerra, nesta terça (11), uma parceria de mais de duas décadas com Celso Freitas, um dos principais nomes do jornalismo brasileiro. O jornalista acumula mais de 50 anos de uma carreira brilhante na televisão. Desde o começo dos anos 2000, integra o time de talentos da emissora. Em 2006, Celso aceitou o desafio de estar à frente da bancada do Jornal da Record e, desde então, durante 19 anos, ele foi a voz das principais notícias do Brasil e do mundo.



