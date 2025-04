Jornalistas afirmam que Igreja Católica sabia de abusos cometidos por padre francês desde 1955

As acusações de assédio e abuso sexual contra um padre francês já falecido ganharam um novo capítulo. Duas jornalistas investigativas que tiveram acesso a documentos do Vaticano afirmaram que a Igreja Católica sabia das ações do padre Abbé Pierre já na década de 1950. O religioso católico ficou conhecido pela fundação de uma instituição de caridade e pelo trabalho com moradores de rua. Mas, segundo as jornalistas investigativas, documentos mostram que em 1955 um outro padre escreveu ao Vaticano uma carta denunciando atos imorais cometidos por Abbé Pierre nos Estados Unidos.



