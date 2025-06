Jovem de 24 anos morre baleado durante festa junina no Rio de Janeiro

Um jovem de 24 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após tiroteio durante uma festa junina no morro Santo Amaro, na zona sul do Rio de Janeiro . O incidente ocorreu durante a madrugada, no decorrer de uma operação do Bope, a tropa de elite da Polícia Militar. A Polícia Civil investiga o caso, enquanto a PM afirma que não revidou mesmo após ser alvo de tiros ao chegar ao local. Desde janeiro, 457 tiroteios foram registrados na região metropolitana do Rio, representando um aumento de mais de 15% em relação ao ano passado. Após o tiroteio, moradores protestaram contra a violência.



