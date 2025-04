Jovem denuncia assédio em viagem de ônibus e tem dados expostos na internet pela empresa

Uma modelo e estudante denunciou ter sido assediada durante uma viagem de ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro. Depois de relatar o caso à empresa de transporte, ela ainda teve os dados pessoais expostos na internet. Na situação, a jovem de 25 anos cochilou durante a viagem. Ela afirma que ao acordar viu a mão do passageiro ao lado, sobre a sua perna, e o zíper da calça dele aberto. O caso foi registrado na delegacia, mas o assediador foi ouvido e liberado. Indignada, raquel expôs a situação nas redes sociais. A resposta da empresa também veio pela internet, mas para a surpresa da modelo, com a divulgação de todos os dados pessoais dela. Três, em cada quatro mulheres já sofreram algum tipo de assédio no Brasil. 51% desses crimes foram cometidos dentro do transporte público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!