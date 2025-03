JR Dinheiro: Consignado para trabalhadores CLT ultrapassa R$ 1 bi, com cerca de 193 mil contratos

O consignado para trabalhadores CLT ultrapassou R$ 1 bilhão em empréstimos em menos de uma semana. A cifra corresponde a cerca de 193 mil contratos assinados, mas já houve mais de 11 milhões e meio de propostas. O volume deve aumentar ainda mais. O valor médio contratado ficou acima dos R$ 6,6 mil, com parcelas de cerca de R$ 340 por mês e prazo de 19 meses para pagar. Quanto aos juros, a expectativa era que ficassem próximos aos do consignado do INSS, em torno de 1,8% ao mês. Mas as taxas estão mais altas, variam entre 2,99% e 4,99% ao mês.



