JR Dinheiro: Correios lançam mutirão para quitar dívidas de quem está com o nome sujo

Os Correios lançaram um mutirão para quitar dívidas de quem está com o nome sujo. O objetivo é auxiliar o consumidor a sair da inadimplência por meio de descontos que podem chegar a 99%, além de possibilidade de parcelamento em até 72 vezes. Dá para consultar as pendências em qualquer agência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!