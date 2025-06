JR Dinheiro: Entenda a diferença do novo Pix automático para o débito automático

O novo pix automático começa a vale a partir do dia 16 de junho. A nova opção do pix é mais ampla e menos burocrática. Enquanto o débito automático só pode ser feito com empresas conveniadas aos bancos, o pix automático vai eliminar essa etapa. Assim mais empresas vão poder aderir. Segundo o Banco Central vai ser grátis. As empresas devem oferecer a opção aos consumidores e quem aceitar vai poder pagar em qualquer banco e em qualquer dia contas recorrentes. O dinheiro vai sair da conta inclusive no fim de semana e feriados e é importante verificar se as mensagens que oferecem o pix automático são realmente, das empresas.



