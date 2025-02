JR Dinheiro: Entenda por que os investimentos em renda fixa estão mais atrativos

A expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica de juros alcance 15% ao ano em 2025. Com isso, os investimentos em renda fixa ficam mais atrativos. A poupança é o mais popular do país, mas o rendimento fica abaixo de opções como CDB, LCI e LCA.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!