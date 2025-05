JR Dinheiro: Novo aumento da taxa de juros já pode ser sentido no bolso? Entenda

O Banco Central elevou a taxa de juros e o patamar de 14,75% é o maior em quase 20 anos. O aperto no orçamento deve ser mais acentuado na segunda metade deste ano. Quem pretende fazer um empréstimo ou financiamento de carro ou imóvel vai sentir um impacto direto no bolso. Os financiamentos e operações de capital de giro para pessoa jurídica também ficam mais caros. Além disso, juros mais altos levam o consumidor a comprar menos. Com dívidas mais caras e lucros menores, as empresas precisam equilibrar o caixa e acabam recorrendo às demissões. Já os investimentos em renda fixa trazem rendimentos mais atrativos



