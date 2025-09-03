Julgamento de Bolsonaro e aliados: advogados pedem anulação da delação de Mauro Cid
Críticas se concentram na delação de Mauro Cid e na condução de depoimentos por Alexandre de Moraes
As defesas de outros três réus também foram ouvidas nesta quarta-feira (3) no julgamento sobre a trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os advogados pediram a anulação da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O advogado de Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, destacou o pouco tempo que teve para analisar a ação. José Luís Oliveira Lima também criticou a decisão do relator, ministro Alexandre de Moraes, de não permitir a gravação da acareação do cliente dele com Mauro Cid.
Para a PGR, Braga Netto era o responsável pela coordenação das ações mais violentas do grupo. A defesa do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou que não existem provas para vincular o general à tentativa de golpe. A Procuradoria-Geral da República afirma que o militar tinha papel ativo nas articulações. A defesa do ex-ministro da defesa, Paulo Sérgio Nogueira, destacou que o general fez justamente o contrário do que é acusado. Ele teria tentado convencer Jair Bolsonaro a não dar um golpe de estado.
