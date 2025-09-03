Julgamento de Bolsonaro e aliados: advogados pedem anulação da delação de Mauro Cid

As defesas de outros três réus também foram ouvidas nesta quarta-feira (3) no julgamento sobre a trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os advogados pediram a anulação da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O advogado de Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, destacou o pouco tempo que teve para analisar a ação. José Luís Oliveira Lima também criticou a decisão do relator, ministro Alexandre de Moraes, de não permitir a gravação da acareação do cliente dele com Mauro Cid.