Julgamento de PM acusado de matar o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lô começa nesta quinta (22)

Começa nesta quinta-feira (22) o julgamento do policial militar acusado de matar o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo. O lutador foi baleado dentro de um show. Segundo testemunhas, após uma discussão, o policial militar pegou uma garrafa de bebida que estava na mesa do lutador. Leandro reagiu e imobilizou com um golpe. Os amigos do atleta separaram a briga, mas logo em seguida o PM sacou uma arma e atirou em Leandro. Desde a morte de Leandro, Henrique Velozo está preso preventivamente em um presídio militar. A partir de amanhã o policial será julgado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, sem chance de defesa da vítima e perigo a terceiro.



