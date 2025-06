Juliana Marins teria morrido cerca de 20 minutos após uma queda de penhasco na Indonésia

Exames realizados no corpo de Juliana Marins concluíram que ela sofreu diversas fraturas e uma grave hemorragia interna, após cair de um penhasco enquanto fazia uma trilha em um vulcão na Indonésia. O laudo preliminar indicou que a morte aconteceu cerca de 20 minutos após uma queda. Os peritos encontraram lesões no tórax, ombro, coluna e coxa, o que teria provocado uma grave hemorragia interna e danos a órgãos vitais. O presidente Lula alterou um decreto que impedia o governo de arcar com despesas do transporte de corpos de brasileiros que morreram no exterior. Agora, o pagamento poderá ser feito quando a família comprovar incapacidade financeira; se o seguro-viagem não cobrir os custos; ou em circunstâncias que causem comoção e houver disponibilidade orçamentária.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!