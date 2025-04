Juscelino Filho pede demissão do Ministério das Comunicações após ser denunciado pela PGR

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, pediu demissão após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suposto desvio de emendas parlamentares. As investigações têm como base o suposto desvio de mais de R$ 800 mil em emendas parlamentares para a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Agora, o STF vai decidir se aceita a denúncia, o que tornaria Juscelino réu. O caso está sob sigilo.



