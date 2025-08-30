Justiça americana declara como 'ilegais' tarifas impostas por Donald Trump

A justiça americana decidiu que a maioria das tarifas impostas por Donald Trump é ilegal. O Tribunal de Recursos entendeu que a lei usada para aplicar as taxas, normalmente vigente em casos de emergência, não autoriza o presidente a cobrar tarifas tão altas contra outros países.

As taxas, incluindo medidas contra China, Brasil e demais parceiros comerciais, continuam vigentes até 14 de outubro, para dar tempo ao governo de apelar e levar o caso à Suprema Corte. Especialistas alertam que a decisão pode ter impacto direto nos preços ao consumidor e na relação com parceiros comerciais. O governo americano defende que as tarifas são importantes para proteger a produção interna e garantir segurança econômica. A decisão do tribunal não afeta as taxas específicas que o presidente aplicou a veículos, aço e alumínio.

Há pouco, Trump fez uma postagem em uma rede social. Reforçou que as tarifas continuam em vigor e que com a ajuda da Suprema Corte, vai usar as tarifas em benefício dos Estados Unidos para tornar o país rico e poderoso novamente.

