Justiça decreta a prisão de suspeito de envolvimento na morte da professora Fernanda Bonin, em SP

O laudo do Instituto Médico Legal aponta uma única lesão no corpo da professora Fernanda Bonin, na região do pescoço e cervical, com marcas decorrentes de estrangulamento. Legistas aguardam, agora, os resultados dos exames toxicológicos. Fernanda Bonin desapareceu após ter saído para ajudar a ex-companheira e os filhos, que estavam com o carro quebrado. O circuito de segurança do prédio gravou a professora no elevador e deixando a garagem, na Zona Oeste de São Paulo. No dia seguinte, o corpo dela foi encontrado a 25 quilômetros de distância, perto do Autódromo de Interlagos.



