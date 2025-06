Justiça do Reino Unido condena à prisão perpétua brasileiro que matou estudante de 14 anos

A Justiça do Reino Unido condenou à prisão perpétua o brasileiro que matou um estudante, de 14 anos, e feriu outras cinco pessoas com uma espada. O tribunal de Londres definiu, hoje (27), a pena de Marcus Arduini Monzo. Na quarta-feira (25), ele já havia sido considerado culpado pelos crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal intencional e posse de arma ofensiva. O brasileiro, de 37 anos, foi sentenciado à prisão perpétua. Mas, na prática, poderá pedir liberdade condicional depois de cumprir 40 anos em regime fechado.



