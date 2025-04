Justiça mantém proibição do serviço de moto por aplicativo na cidade de São Paulo

A Justiça de São Paulo manteve a proibição do serviço de moto por aplicativo na capital paulista. O tribunal extinguiu uma ação e manteve a suspensão dos serviços de transporte de passageiros por motos na cidade. O processo da Associação de Motofretistas do Brasil questionava a validade de um decreto municipal que proibia o serviço em São Paulo. Por 24 votos a 1, os desembargadores declararam que o pedido é ilegítimo.



