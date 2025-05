Kremlin confirma que Putin não estará presente nas negociações diretas com a Ucrânia na Turquia

Horas antes do embarque da delegação russa para a Turquia, o Kremlin confirmou que o presidente Vladimir Putin não estará presente nas negociações diretas com a Ucrânia. A equipe enviada será liderada por um assessor de Putin. O primeiro a chegar à Turquia foi o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio. A última vez que houve conversas diretas entre negociadores dos dois países em guerra foi em 2022, nas primeiras semanas da invasão russa.



