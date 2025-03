Lei do Feminicídio completa 10 anos em meio a alta de casos em todo o país

A Lei do Feminicídio completou dez anos neste domingo (9). Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que os números desse tipo de crime quase triplicaram em todo o país. Em muitos casos, os agressores não aceitam o fim do relacionamento. Saiba mais na reportagem.



