Lei do Feminicídio completa dez anos, mas uma mulher ainda é morta a cada seis horas no Brasil

A lei do feminicídio completou dez anos no país, com penas que podem chegar a 40 anos de prisão. Mesmo assim, a cada seis horas, uma mulher é vítima desse tipo de crime, em algum lugar do Brasil. Na reportagem desta quarta (23), veja a busca por justiça dos familiares, e confira a importância das denúncias para combater a violência.



