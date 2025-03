Lei que incluiu o feminicídio entre modalidades de homicídio qualificado completa 10 anos

A lei que tipifica o feminicídio como homicídio qualificado completa uma década. Só no último ano, mais de 1,4 mil casos foram registrados no Brasil. Em São Paulo , um caso recente ilustra a importância das medidas protetivas: uma mulher, ameaçada pelo ex-marido, acionou a polícia que, em resposta rápida, prendeu o agressor antes que ele a alcançasse. O programa Cabine Lilás da Polícia Militar, que oferece atendimento humanizado a vítimas de violência doméstica, atendeu mais de 6 mil pessoas no último ano. São Paulo lidera com quase 100 mil pedidos de medidas protetivas recentemente.



