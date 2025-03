Lesionado, Messi está fora do clássico contra o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

O craque argentino Lionel Messi está fora do clássico contra o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Messi sofreu uma lesão na coxa no último jogo do Inter Miami, dos Estados Unidos, e foi cortado da seleção argentina. Ele é artilheiro das Eliminatórias. Havia a expectativa pelo duelo entre Messi e Neymar, que também foi cortado por lesão.



