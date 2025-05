Levantamento revela que a maioria das vítimas de fraudes no INSS vive em áreas rurais do país

Do total de vítimas prejudicadas pelos descontos indevidos em benefícios do INSS, 67% vivem na área rural. O relatório da Controladoria-Geral da União mostra que "além do público alvo ser idoso, a maior parte mora no campo, sem transporte próprio, com dificuldades de acesso à internet e de deslocamento até uma agência para atendimento e esclarecimento de dúvidas”. A investigação da Polícia Federal também revelou que em algumas cidades mais da metade dos aposentados possuí vínculo com alguma associação.



