Líder da maior facção criminosa do Rio de Janeiro é transferido para presídio federal

Um dos principais líderes do Comando Vermelho foi transferido para um presídio federal de segurança máxima. Luiz Fernando Nascimento Ferreira, condenado a 73 anos de prisão, é apontado como o chefe do tráfico de drogas no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. A transferência acontece a pedido do governo do estado ao Ministério da Justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!