Líder do Irã alerta que qualquer intervenção militar dos EUA terá 'consequências irreparáveis'

O confronto entre Irã e Israel chegou ao sexto dia. Nesta quarta-feira (18), o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, declarou que o país não vai se render, e alertou que qualquer intervenção militar dos Estados Unidos terá consequências irreparáveis. As forças armadas de Israel disseram que mais de 400 mísseis e cerca de mil drones foram lançados contra o país desde sexta-feira (13). O Domo de Ferro, o sistema de defesa aérea do país, conseguiu interceptar uma parte da ofensiva, mas pelo menos 20 mísseis atingiram áreas urbanas, como Tel Aviv.



