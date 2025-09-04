Logo R7.com
Líderes da China, Rússia e Coreia do Norte se reúnem pela primeira vez em evento público

Primeiro encontro público entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong Un em Pequim

JR na TV|Do R7

Pela primeira vez, os líderes da China, Rússia e Coreia do Norte se reuniram em um evento público. Foi durante o desfile militar que celebra os 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. O desfile aconteceu na Praça da Paz Celestial, em Pequim. A parada militar contou com milhares de soldados e a exibição de armamentos pesados, incluindo mísseis nucleares.  

O desfile é uma demonstração de força perante o poderio militar dos Estados Unidos. O anfitrião Xi Jinping participou de conversas com líderes de diversos países. Declarou apoio à soberania do Irã e classificou a Rússia como parceira. O evento foi planejado para projetar a influência diplomática chinesa. E possibilitou o encontro entre os líderes da China, Rússia e Coreia do Norte. 

Esta foi a primeira vez em que Xi, Putin e Kim Jong Un foram vistos juntos. O Brasil foi representado pelo assessor especial da presidência, Celso Amorim. 



