Líderes da China, Rússia e Coreia do Norte se reúnem pela primeira vez em evento público

Pela primeira vez, os líderes da China, Rússia e Coreia do Norte se reuniram em um evento público. Foi durante o desfile militar que celebra os 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. O desfile aconteceu na Praça da Paz Celestial, em Pequim. A parada militar contou com milhares de soldados e a exibição de armamentos pesados, incluindo mísseis nucleares.

O desfile é uma demonstração de força perante o poderio militar dos Estados Unidos. O anfitrião Xi Jinping participou de conversas com líderes de diversos países. Declarou apoio à soberania do Irã e classificou a Rússia como parceira. O evento foi planejado para projetar a influência diplomática chinesa. E possibilitou o encontro entre os líderes da China, Rússia e Coreia do Norte.

Esta foi a primeira vez em que Xi, Putin e Kim Jong Un foram vistos juntos. O Brasil foi representado pelo assessor especial da presidência, Celso Amorim.

