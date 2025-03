Líderes de países que apoiam a Ucrânia se reúnem na França para discutir a guerra contra a Rússia

Líderes de países que apoiam a Ucrânia estão reunidos na França. O presidente Volodymyr Zelensky participa do encontro. O presidente francês, Emannuel Macron, anunciou uma ajuda equivalente a r$ 12 bilhões. A cúpula rejeitou a proposta da Rússia, que pede o fim das sanções econômicas para avançar no acordo de paz. Os países também discutem a formação de uma força militar para garantir a segurança da Ucrânia.



