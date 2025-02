Logo após a posse, Donald Trump assina dezenas de ordens executivas

Confirmando o anúncio passado, Donald Trump assinou centenas de ordens executivas assim que tomou posse nesta segunda (20). As medidas equivalem, no Brasil, aos chamados decretos presidenciais e não precisam da aprovação do Congresso. Dentre as ordens, está uma que estabelece a definição de sexo biológico e outra que declara emergência de fronteira nacional, garantindo uma série de medidas para combater a imigração ilegal.