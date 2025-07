Lula anuncia investimentos de R$ 33 bilhões da Petrobras no RJ

O presidente Lula anunciou investimentos de R$ 33 bilhões da Petrobras no Rio de Janeiro. O presidente também participou de um encontro do BRICS. A cúpula do bloco será realizada no domingo (6) e na segunda (7). O encontro reuniu ministros das finanças dos países integrantes do bloco e líderes empresariais. A presidente do novo banco do BRICS, Dilma Rousseff, defendeu o aumento de transações financeiras em moedas locais. Atualmente, apenas um terço dos financiamentos do bloco são feitos dessa forma.



