Lula convoca reunião de emergência com ministros após anúncio do tarifaço pelos EUA

O presidente Lula convocou uma reunião de emergência com ministros nesta quarta-feira (30) no Palácio do Planalto. O objetivo foi discutir as providências que serão tomadas para socorrer os setores que vão ser mais afetados pelas barreiras das exportações do Brasil aos Estados Unidos.



