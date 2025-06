Lula defende projetos econômicos do governo e anuncia medidas em Minas Gerais

Em Minas Gerais, o presidente Lula defendeu as propostas econômicas do governo e anunciou medidas para reparar os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Lula e seis ministros do governo foram recebidos na cidade de Mariana por representantes dos atingidos pelo rompimento de barragem que deixou 19 mortos, em 2015. O acordo de Mariana prevê R$ 170 bilhões em ações de reparação ambiental, social, obras de infraestrutura e indenizações às vítimas. À tarde, a comitiva do governo desembarcou na companhia de abastecimento em contagem para a entrega de equipamentos para agricultores. As máquinas são destinadas a 301 municípios mineiros.



