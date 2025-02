Lula e Fernando Haddad debatem possível recuo nos vetos da regulamentação da reforma tributária

Nesta terça (4), o presidente Lula se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Palácio do Planalto considera recuar nos vetos da regulamentação da reforma tributária que desagradaram os setores imobiliário e agropecuário. O impasse começou depois que o presidente Lula retirou da lista de isenção de impostos os fundos de investimentos nas cadeias produtivas do agronegócio e os fundos de investimento imobiliário.