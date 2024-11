Lula e ministros terminam mais uma reunião sem anunciar cortes nos gastos públicos

Mais uma reunião entre ministros e o presidente Lula em Brasília (DF) terminou sem anúncio sobre os cortes nos gastos públicos. Em setembro, as contas do governo fecharam no vermelho. O déficit passou de R$ 5,3 bilhões em comparação com setembro de 2023. A queda na receita foi de quase 5%. No acumulado do ano até setembro, o rombo supera R$ 105 bilhões.