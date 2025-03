Lula envia ao Congresso projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda a quem ganha até R$ 5 mil

O presidente Lula encaminhou ao Congresso o projeto de lei que amplia para R$ 5 mil a isenção do Imposto de Renda. Lula abriu o discurso explicando de onde vai tirar os R$ 27 bilhões para bancar ampliação da isenção. A compensação virá dos chamados super-ricos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que um imposto de até 10% com alíquota gradual será implementado para quem ganha acima de R$ 1 milhão por ano. O presidente ainda destacou que esse é um "momento histórico", com objetivo de marcar uma nova fase do governo e da comunicação. A expectativa é que a proposta seja aprovada pela Câmara e pelo Senado em tempo da mudança valer a partir de 2026.



