Lula sanciona lei que autoriza o reajuste salarial para servidores públicos federais

O presidente Lula sancionou a lei que autoriza a reestruturação do funcionalismo público e o reajuste salarial para servidores federais, cargos comissionados e funções de confiança do poder executivo. O texto prevê aumento de 9% neste ano e de mais 9% no ano que vem, para as categorias que não fecharam acordos no ano passado. O impacto fiscal esperado é de quase R$ 74 bilhões, até 2027.



