Maior operação da Polícia Civil do RJ captura 527 foragidos, incluindo um dos chefes do tráfico

Pelo menos 527 foragidos foram presos, nesta quinta (13), durante a maior operação da história da Polícia Civil do Rio. Entre os detidos, está um dos traficantes mais procurados do estado: Luis Carlos Lomba, o Chocolate. No momento da prisão, ele realizava procedimentos estéticos para mudar o rosto e não ser reconhecido. Segundo as investigações, o criminoso era um dos chefes da facção Terceiro Comando Puro e comandava, à distância, o tráfico no Complexo da Maré.



