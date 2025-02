Mais de 150 pessoas acusam agência de estelionato após cancelamento de viagem à Disney

Brasileiros que compraram ingressos para parques da Disney, nos Estados Unidos, acusam uma agência de viagens de estelionato por cancelar as compras sem nenhum aviso. O prejuízo de uma das famílias é de mais de R$ 50 mil. Ao sofrer o golpe, uma das vítimas criou um grupo de mensagens na internet para reunir pessoas que estão passando pela mesma situação. Em menos de uma semana, o grupo já conta com 152 membros que perderam acesso aos ingressos adquiridos com a mesma agência de viagens.