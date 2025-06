Mais de 17 milhões de veículos devem circular pelas rodovias de SP neste feriado prolongado

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai realizar a Operação Estrada durante o feriado prolongado de Corpus Christi, de quarta-feira (18) a segunda-feira (23). A previsão pelas concessionárias é de que 2,5 milhões de veículos utilizarão a malha rodoviária no sentido do litoral e interior. No sistema Anchieta-Imigrantes, administrado pela concessionária Ecovias, a estimativa é de que cerca de 635 mil veículos utilizem as vias.



